Alla fine Dybala al Psg sarà il colpo in uscita del calciomercato Juventus, a ribadirlo è SportMediaset che parla di alcune situazioni importanti in casa bianconera.

Il Psg sembra pronto a risolvere i dubbi di Maurizio Sarri con Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic pronti a rimanere e Paulo Dybala con la valigia in mano. L’attaccante argentino ha dimostrato di avere fantasia, tecnica e intelligenza ma non la personalità adatta per vestire la maglia numero 10 dei bianconeri.

Dybala al Psg? Calciomercato Juventus: restano Higuain e Mandzukic

Importanti sono anche le parole di Thomas Tuchel che dopo la sconfitta contro il Rennes ha specificato: “Non partirà Neymar Jr finché non avremo un sostituto. Se rimarrà avremo un giocatore importante a disposizione”. Che sia proprio Dybala?

Difficile dirlo, fatto sta che il gesto dopo il gol alla Triestina sembra quasi voler dire alla società: “Vi pentirete di avermi ceduto”. Una frase mai pronunciata dal calciatore, ma detta in campo con una grande giocata. Basterà per la conferma?

