Infortunio Cristiano Ronaldo non preoccupa la Juventus che dovrebbe avere a disposizione per la gara contro il Parma all’Ennio Tardini.

Il calciatore portoghese ha riportato un affaticamento all’adduttore, ma sarà in campo nella sfida di debutto per la prima giornata di Serie A. I bianconeri sono pronti dunque a riabbracciare il calciatore numero 7 dopo il ko che gli ha fatto saltare Villar Perosa a Triestina.

Infortunio Cristiano Ronaldo, Parma Juventus: ci sarà al Tardini?

Ronaldo dovrebbe riuscire a recuperare, anche se a Torino non c’è nessuna voglia di rischiare un ragazzo così importante che non deve andare incontro a una ricaduta. Giocatore rapido e dotato di grandissima tecnica vive di scatti, quindi l’adduttore è sicuramente una parte importante del suo corpo che non deve essere sottoposta a sforzi eccessivi se già non al massimo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK