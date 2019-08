Mario Mandzukic al Milan è una clamorosa opzione di calciomercato Juventus per questo foto finish di sessione estiva.

Il croato è nel mirino di diverse squadre con la società bianconera che lavora alla sua cessione per alleggerire il monte ingaggi e ridurre una rosa fin troppo ampia. Secondo Rai Sport sarebbe balzato in testa il Milan che cerca una spalla di livello a Piatek per il reparto offensivo.

Mandzukic al Milan? Calciomercato Juventus: clamorosa ipotesi!

Tra la nuova dirigenza rossonera e la Juventus ci sono ottimi rapporti visto che negli ultimi anni sono state molte le operazioni nelle due direzioni.

Nell’estate del 2017 Leonardo Bonucci passava al Milan per tornare a Torino l’anno successivo. In quest’ultima trattativa faceva il percorso inverso Mattia Caldara. Insieme al difensore ex Atalanta era pronto a vestire il rossonero anche Gonzalo Higuain, per poi lasciare Milano a gennaio per andare al Chelsea.

