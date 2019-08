Luca Pellegrini al Cagliari, ora è ufficiale. I bianconeri hanno ceduto il calciatore in prestito alla squadra sarda dove il ragazzo aveva giocato già l’anno scorso da gennaio.

La Juventus ha preso il calciatore dalla Roma in uno scambio con Leonardo Spinazzola in questa sessione di calciomercato, generando anche una plusvalenza importante. Pellegrini è un terzino di ottimo livello, in estate ha giocato anche da mezzala nel Mondiale Under 20.

Pellegrini al Cagliari, UFFICIALE: cessione in prestito dalla Juventus

Il calciatore giocherà fino al 30 giugno 2020 con il Cagliari. Ora è arrivata l’ufficialità sul sito della Juventus. Compreranno ora un altro terzino? Ricordiamo che in rosa ci sono solo Danilo, Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

Va specificato però che Juan Cuadrado è stato utilizzato da Maurizio Sarri solo come difensore esterno, come gli era capitato all’inizio della sua carriera.

