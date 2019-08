Mario Mandzukic lascia la Juventus. Il croato sembrava essere davvero vicino al Bayern Monaco, ma qualcosa è andato storto. Comunque l’attaccante sembra essere pronto al trasferimento in Germania.



Mario Mandzukic lascia la Juventus per andare a giocare in Bundesliga. Fino a qualche ora fa sembrava scontato il suo trasferimento al Bayern Monaco, ma ultimamente è arrivata prepotente la richiesta del Borussia Dortmund e dell’Eintracht Francoforte. Il suo addio sembra essere stato dettato da Maurizio Sarri che gli preferirebbe un centravanti come Mauro Icardi.

Mandzukic andrà in Premier, alla Juve arriva Icardi?

Mario Mandzukic era molto vicino al Bayern Monaco. Ma adesso ci sono altre squadre interessate all’esperto attaccante croato. Il centravanti vice campione del mondo con la sua Croazia vuole tornare in terra tedesca, ma ancora non si sa con quale squadra. I media tedeschi davano per scontato il trasferimento di Mandzukic dalla Juventus al Bayern, addirittura qualche giornale ha già dato per giorno 22 la presentazione ufficiale dell’attaccante. Ma tutto sembra essere saltato, forse Kovac avrebbe chiesto di aspettare. Inoltre c’era la distanza tra le parti. La Juventus chiedeva 15 milioni, i tedeschi non vorrebbero superare i 10.

La Juventus spera di far accettare una delle destinazioni tedesche, una e’ il Borussia Dortmund e la seconda l’Eintracht di Francoforte se si qualificherà in Europa League, ci potrebbe provare anche il Monaco ma e’ difficile che Mandzukic possa accettare la Francia.

