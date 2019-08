Neymar alla Juventus sembrava fantascienza, invece il calciomercato dei bianconeri è pronto ad accendersi con il suo acquisto.

La bomba di calciomercato è stata lanciata da As che ha parlato di affare fatto per 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. Si ipotizza per il campione brasiliano un ingaggio addirittura da 37 milioni di euro l’anno, più di quello percepito da Cristiano Ronaldo.

Neymar ala Juventus, Calciomercato: affare in dirittura d’arrivo

Paratici potrebbe battere un colpo importante, facendo vedere a tutti che la squadra bianconera ha ancora voglia di comandare in Italia e in Europa. Con Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo il brasiliano formerebbe un attacco davvero fenomenale.

A quel punto potrebbe essere ceduto anche uno tra Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Il croato sembra favorito per uscire visto che non sembra adatto al gioco di Maurizio Sarri. Nelle prossime ore i bianconeri potrebbero davvero lavorare a un colpo in grado di spostare gli equilibri della Champions League.

Dopo aver giocato con Lionel Messi al Barcellona il talento brasiliano avrebbe l’opportunità di fare coppia anche con l’altro fenomeno dei nostri tempi, Cristiano Ronaldo. C’è grande curiosità per vedere se l’affare si farà, di certo il calciomercato della Juventus, grazie ad As, si è improvvisamente riacceso da quello che sembrava un torpore.

