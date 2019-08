Suarez e Rakitic alla Juventus potrebbe portare a un colpo di scena incredibile il calciomercato bianconero, pronto ad accogliere i due grandi campioni.

Tuttosport sottolinea come potrebbero finire in blaugrana Paulo Dybala ed Emre Can per far arrivare a Torino l’uruguaiano e il calciatore croato. Sarebbe davvero qualcosa di incredibile e intanto si valuta anche la possibilità, come indica La Gazzetta dello Sport, di fare un ulteriore scambio Rugani per Umtiti. Piace tantissimo ai bianconeri poi il canterano Miranda.

Suarez e Rakitic alla Juventus, Calciomercato: clamoroso scambio col Barcellona

Curioso soprattutto il possibile passaggio in bianconero del pistolero. Questi era stato già in passato accostato ai bianconeri diverse volte, senza mai arrivare a Torino. Attaccante dotato di grandissimo carisma si era reso protagonista di uno spiacevole gesto nei confronti di Chiellini.

Durante un Italia Uruguay, che ci portò all’estromissione dal Mondiale in Brasile nel 2014, l’attaccante morse la spalla del calciatore bianconero che in quel momento vestiva i colori della nazionale azzurra. Da allora sono state fatte moltissime parodie, ma è possibile che i due si possano ritrovare insieme a Torino per provare a vincere quella tanto sognata Champions che i tifosi invocano ormai da anni.

