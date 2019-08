Cuadrado resta alla Juventus. Il colombiano era pronto a lasciare la maglia bianconera, ma sembra, però che Maurizio Sarri abbia un progetto per lui.

Sarri cambia molto e cambia in fretta in casa Juventus. Alcuni giocatori potrebbero partire e altri invece potrebbero essere rivalutati e rigenerati. Tra questi: Juan Cuadrado.

Cuadrado resta in bianconero, Sarri ha deciso

Cuadrado resta alla Juventus. In molti erano convinti che sarebbe stato tra i partenti. Sarri vorrebbe, invece, vuole continuare a testarlo ancora durante il ritiro per capire se è possibile cambiargli il ruolo: da esterno offensivo a terzino di spinta, così da avere un’alternativa in più sulla destra.

Al momento, inoltre, di offerte concrete per l’ex giocatore del Chelsea e Fiorentina non sono arrivate, motivo per cui la Juve fino ad oggi ha pensato di tenere in rosa il nazionale colombiano, che potrebbe, dunque, rimanere.

Il colombiano sarà il jolly di Sarri

Maurizio Sarri ha pensato molto ad ogni singolo calciatore e in ognuno di loro ha intravisto qualcosa di utile per il suo progetto bianconero. Idea tattica diversa da quella portata avanti da Massimiliano Allegri e per questo non sarà semplice.

Adesso che la stagione è alle porte il tecnico ex Chelsea deve iniziare a capire che squadra metterà in campo. Danilo ha preso di fatto il posto di Cancelo e Cuadrado potrà, insieme a De Sciglio offrire una valida alternativa su quella corsia. Il colombiano ha dimostrato già nelle passate stagioni di poter giocare sia in fase offensiva che difensiva.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK