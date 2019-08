Ribery e Toni offendono la Juventus? Qualcuno se l’è presa per un commento che sta circolando sul web che non possiamo ancora confermare come veritiero o meno.

Fatto sta che i due hanno giocato al Bayern Monaco insieme e il calciatore francese, ora alla Fiorentina, attacca la Juventus con un hashtag #JuveM****a che ha fatto arrabbiare moltissimo i tifosi bianconeri.

Ribery e Toni offendono la Juventus, polemica sui social

Sicuramente quello che indispettisce di più sono le eventuali risate di Luca Toni, che dobbiamo forzatamente utilizzare con il condizionale. Il calciatore infatti ha vestito la maglia della Juventus segnando la prima rete in amichevole all’allora Juventus Stadium.

Sicuramente la situazione continuerà a portare il pubblico a commentare per cercare di capire quello che in realtà è uscito fuori. Vedremo se Ribery spiegherà perché ha scritto quel post qualora l’avesse fatto davvero. Di certo sembra sia il modo migliore questo per riuscire a strappare consensi al pubblico viola.

