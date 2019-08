Parma Juventus probabili formazioni, tifosi spiazzati!

Parma Juventus probabili formazioni particolarmente curiose soprattutto per i bianconeri. I tifosi non riescono a capire la scelta di Sarri in attacco.



Ecco le probabili formazioni della partita d’esordio di Parma e Juventus, gara che si giocherà alle ore 18.00 allo stadio Ennio Tardini. Tra le scelte di Sarri, clamorosamente resta fuori Douglas Costa, il migliore della pre season bianconera.

Parma Juventus, le probabili formazioni

La Juventus, campione d’Italia, si presenta al Tardini di Parma con la miglior formazioni possibile. Il neo tecnico Sarri (in dubbio per un problema di salute) mette in campo i nuovi acquisti Danilo, De Ligt e Rabiot e conferma Sami Khedira a centrocampo.

De Ligt giocherà al centro della difesa con Giorgio Chiellini, fuori dunque Bonucci, le fasce sono tutte brasiliane con Alex Sandro e Danilo. A centrocampo, in cabina di regia Pjanic con ai fianchi Rabiot e Khedira. In attacco Bernardeschi preferito a Douglas Costa. Ronaldo e Dybala completano il reparto offensivo.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

