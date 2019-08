Malore Sarri, il tecnico della Juventus non sarà in panchina contro Parma e Napoli. Al suo posto ci sarà il suo vice, Martuscello. Nonostante i progressi, l’ex tecnico del Chelsea non recupera.

Maurizio Sarri non ce la fa. La polmonite che lo ha colpito da qualche giorno lo terrà lontanto dalla panchina bianconera per le prime due giornate di campionato. Salterà, infatti, le sfide di Parma e Napoli.

Sarri ha la polmonite, salta Parma e Napoli

La Juventus ha diffuso sul proprio sito ufficiale un comunicato sulle condizioni di salute del suo allenatore: “Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività”.

Oggi, durante la conferenza stampa alla vigilia di Juve-Parma in programma alle 13.30, parlerà il vicepresidente Pavel Nedved. Invece in panchina al Tardini ci sarà Giovanni Martusciello, allenatore in seconda.