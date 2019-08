Neymar alla Juventus? Calciomercato: ecco i nuovi sviluppi

Neymar alla Juventus sta per diventare il tormentone di questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri sono pronti a dare l’assalto al brasiliano.



La Juventus è interessata a Neymar, ed il Paris Saint Germain sembra essere disposto a privarsi del brasiliano anche e soprattutto dopo aver detto di no al Barcellona. Il no ai blaugrana è arrivato non per una distanza tra domanda e offerta, ma bensì per una differenza di modalità. Gli spagnoli lo avrebbero voluto in prestito con diritto di riscatto, mentre i francese per cedere “O’ Ney” vogliono almeno 160 milioni di euro.

Neymar alla Juventus, i bianconeri preparano l’assalto

Il Paris Saint Germain sta per cedere. I francesi faranno in modo di accontentare il brasiliano che vuole a tutti i costi lasciare Parigi. I tifosi non vorrebbero vederlo partire, ma Mbappè garantisce anni di alto livello e per questo un sacrificio si può fare.

La Juventus invece vuole vendere Dybala. Questo è quello che emerge da indiscrezioni che arrivano dal mondo Juve. Paratici lo avrebbe offerto prima al Manchester United per Lukaku e ora al Psg per avere Neymar. L’argentino viene valutato poco meno di 100 milioni di euro pertanto se verrebbe ceduto con l’aggiunta degli 60 milioni mancanti si potrebbe preventivare uno scambio tra le due forti società.

