Rakitic per Emre Can? Calciomercato Juventus: arrivano le conferme

Rakitic per Emre Can? Al momento è proprio questo scambio a tenere banco negli ambieni bianconeri e blaugrana.



Maurizio Sarri ha fatto capire che Emre Can non fa parte, a pieno, dei suoi progetti tattici, questo ha portato la società bianconera a rivedere alcune strategie di mercato. La cessione del tedesco non era stata preventivata fino a qualche settimana fa, ma adesso con l’interessamento di Bayern Monaco e Barcellona tutto cambia.

Rakitic per Emre Can? la Juve lavora per lo scambio

Se è vero che con Massimiliano Allegri, Emre Can, si era ritagliato una fetta importante nell’organico bianconero, quest’anno l’arrivo di Sarri ha cambiato molto per il tedesco. Infatti, il neo tecnico bianconero vuole centrocampisti di qualità e non di quantità. Emre Can e Matuidi per questo sono finiti sul mercato.

Per il tedesco sembra esserci un forte interesse del Bayern Monaco, ma la Juventus ha deciso di trattare solo con il Barcellona chiedendo ai blaugrana lo scambio con Ivan Rakitic. Il forte croato ha deciso di cambiare aria e provare una nuova esperienza, l’Italia appunto. La Juventus lavora per lo scambio, si farà?

