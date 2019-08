Buffon insultato a Parma, Juventus: brutto episodio per il portiere

Buffon insultato a Parma durante la sfida del Tardini di sabato sera. La Juventus ha vinto con i ducali grazie anche all’apporto dalla panchina di un leader come Buffon.

La Juventus vince la prima di campionato contro il Parma, imponendosi per 1-0 all’Ennio Tardini grazie al gol del capitano Giorgio Chiellini. Grande protagonista anche uno scatenato Gigi Buffon in panchina che ha guidato la squadra con il suo solito carisma da leader.

Buffon insultato a Parma, ritorno amaro per il portiere

Sabato c’è stato l’atteso ritorno a Parma di Gigi Buffon, ritorno dopo la parentesi con il Paris Saint Germain, con la maglia della Juve in una partita ufficiale. L’ex capitano è rimasto in panchina ed è stato un vero e proprio trascinatore, come ha sottolineato lo stesso Chiellini nel post gara. Il suo ritorno, però, secondo SportMediaset, è stato accolto con meno gioia da parte dei tifosi del Parma, che gli hanno dedicato uno striscione polemico: “Traditore senza onore, togli il nostro numero dal tuo nome”.

Un riferimento al 77 che Buffon ha scelto come numero di maglia e che è anche l’anno di fondazione di uno dei gruppi della curva gialloblù. Un brutto episodio, per chi, come Buffon ha sempre ha avuto un certo legame affettivo per i ducali.

