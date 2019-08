Higuian si riprende la Juventus: il Pipita vince la sua scommessa

Higuain si riprende la Juventus. Il Pipita ha vinto la sua scommessa, la sua voglia di tornare a vestire la maglia bianconero è stata accontentata dal suo grande impegno.



Gonzalo Higuain è legatissimo alla Juventus, lo scorso anno ha sofferto l’addio da Torino, e dopo aver giocato con le maglie di Milan e Chelsea, quest’anno è tornato per giocarsi le carte in maglia bianconera, giocare al fianco di Ronaldo.

Higuain si riprende la Juventus

Per i tifosi è lui l’attaccante su cui puntare per la prossima stagione. Niente Icardi per i supporters bianconeri, insomma. L’attaccante argentino può ancora dire la sua in attacco e soprattutto al fianco di Ronaldo può diventare un’arma devastante.

Sarri settimane fa aveva fatto capire che il futuro di Higuain alla Juve era segnato definitivamente, ma qualcosa è cambiato. Infatti, il Pipita si è messo in evidenza in questo pre campionato dimostrando di poter essere anche decisivo se in condizione fisica ottimale. Quest’anno il Pipita è tornato alla grande e soprattutto sembra essere pronto a prendere per mano la “sua” Juve. Sarà lui il nuovo acquisto bianconero?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK