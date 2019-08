Mandzukic al Barcellona, Calciomercato: il croato nel mirino dei blaugrana

Manduzkic al Barcellona potrebbe non essere una trattativa di fantamercato. Infatti, il croato sarebbe finito nel mirino dei blaugrana che potrebbe chiudere in settimana.

L’attaccante della Juventus, Mario Mandzukic, non è ancora sicurissimo di poter rimanere in bianconero per la prossima stagione. Molti esperti di mercato lo danno per confermato tra le fila di Maurizio Sarri, ma dalla Spagna arrivano notizie contrarie.

Mandzukic nel mirino del Barcellona, Miranda verso lo Schalke 04

La Juventus spera di poter portare a Torino il difensore Miranda, ma il Barcellona sembra invece aver trovato per lui l’accordo con lo Schalke 04. Nella trattativa poteva entrarci Mario Mandzukic che piace e non poco al Barcellona, ma tutto sembra in fase di stallo.

Inoltre, si è percepito, in casa Juventus, l’attaccante croato non avrà tantissimo spazio viste le presenza in attacco di Ronaldo, Higuain e Dybala, ma è altrettanto vero che una grande squadra che punta a tutto deve avere tantissime opzione e questo potrebbe far restare anche il vice campione tra le fila di Sarri.

