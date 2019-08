Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: la Joya non ha dubbi

Paulo Dybala lascia la Juventus? La Joya non ha dubbi e nel calciomercato ha un’unica soluzione per il trasferimento: l’Inter sembra sfumata ormai.

Inizia, forse, a delinerarsi sempre più il futuro di Paulo Dybala. La Joya, rimasta in panchina per tutti in 90 minuti della sfida contro il Parma, esordio di campionato bianconero, vede di fatto delinearsi il suo futuro, o meglio, vede chiudersi sempre più la strada che porta all’Inter: la soluzione per un suo eventuale trasferimento adesso è una soltanto.

Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: Psg unica alternativa

Al momento tutto quello che rimane ai bianconeri per il passaggio della Joya altrove è soltanto il Psg. I francesi, infatti, al momento sono gli unici che potrebbero acquistare il talentuoso ragazzo argentino classe 1993, ben consapevoli del fatto che, qualora arrivasse a Parigi, avrebbero trovato un’alternativa a Neymar, sempre più in rotta di collisione con la società.

O’Ney, però, è richiestissimo dal Real Madrid che vorrebbe sempre più affondare il colpo, consapevole del fatto che il Barcellona adesso è defilato ed i bianconeri non possiedono tutto il denaro che chiedono i campioni di Francia.

Dybala, che non ha mai preso in considerazione l’ipotesi nerazzurra che porta ad Antonio Conte in uno scambio con Mauro Icardi, adesso vede chiudersi definitivamente questa opportunità: come finirà questa vicenda? I rapporti non certo idilliaci tra Paratici e Marotta hanno fatto il resto.

