Icardi lascia l’Inter, Calciomercato: l’argentino assente a S.Siro

Icardi lascia l’Inter o resta in nerazzurro? Questa sembra essere la domanda più fatta nelle ultime settimane. Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara si è pensato ad una chiusura del caso, ma stasera tutto è tornato in discussione.

Inter Lecce, prima giornata di campionato. Gli occhi sono puntati sull’esordio di Antonio Conte sulla panchina degli eterni rivali quando era in bianconero. Ma c’è chi osserva altro, Mauro Icardi era presente?

Icardi assente all’esordio dell’Inter, è addio

Questa sera a San Siro hanno fatto rumore i 4 gol dell’Inter contro il Lecce, ma ha fatto ancora più rumore l’assenza di Mauro Icardi. L’ex capitano interista non è presente alla prima di Conte, mentre c’è, e questa è una sorpresa, l’ex Ivan Perisic. La situazione Icardi diventa sempre più complessa dopo il botta e risposta Marotta-Wandra Nara.

La società nerazzurra ha fatto sapere più volte di aver chiuso la porta a Mauro Icardi, l’attaccante non fa parte del progetto Inter e questo sembra essere un chiaro segnale sul futuro del bomber nerazzurro. Lontano dall’Inter, sembra che sarà proprio così. Ora bisogna capire se andrà alla Juventus come tutti pensano, ma per chi? Dybala?

