Paulo Dybala al Paris Saint German? Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare una sorpresa col calciatore ormai finito ai margini della rosa bianconera.

A parlarne è la giornalista portoghese Claudia Garcia che su Twitter sottolinea che la strada verso la Francia si sia improvvisamente riaperta. Un colpo di scena che però non riguarda Neymar Jr e un possibile scambio. Secondo la Garcia infatti O’Ney tornerà a giocare al Barcellona.

Dybala al Psg, Calciomercato: “Si riapre la pista”

Il calciatore non è stato impiegato nella prima gara di sabato all’Ennio Tardini contro il Parma. Una cosa che ha mandato su tutte le furie il calciatore stesso che potrebbe ben presto salutare la squadra bianconera.

La sua maglia numero 10 era stata ostentata durante la gara contro la Triestina, ma al momento non ha ancora visto il campo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane con i bianconeri che sembrano pronti a mettere il turbo per fare spazio per l’ultimo grande acquisto.

