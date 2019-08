Emre Can per Rakitic, Calciomercato: il croato ha detto si

Emre Can per Rakitic potrebbe essere una trattativa prossima alla conclusione, nel bene o nel male. Il Barcellona e la Juventus ci lavorano, il croato vuole i bianconeri, il tedesco vuole restare.



Sami Khedira doveva partire, cosi come Blaise Matuidi, ma entrambi stanno restando in bianconero. Dopo gli acquisti di Rabiot e Ramsey sembra esserci affollamento a centrocampo e per questo si pensa ad una cessione importante o un cambio per caratteristiche tecniche.

Emre Can per Rakitic, il croato dice si

Il Barcellona è fortemente interessato al centrocampista della Juventus Emre Can, l’ex del Liverpool è considerato da molti un vero jolly del centrocampo. Un giocatore duttile ed importante per l’economia del gioco di una squadra. Allegri ha dato al tedesco un’importanza non da poco, schierandolo anche come terzo di difesa.

La Juventus avrebbe chiesto a Sarri come gestire questa trattativa, se puntare ad una cifra da reinvestire o chiedere Ivan Rakitic. Il centrocampista croato avrebbe detto già si alla Juventus, dall’altra parte c’è un Emre Can che non vuole andare via, vuole conquistarsi la maglia bianconera. Adesso bisogna vedere cosa verrà fuori, la sensazione è che tutto resterà così, forse.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK