Icardi alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri restano in corsa

Icardi alla Juventus è una trattativa ancora viva, ancora possibile. Infatti, l’attaccante argentino sarebbe stato tagliato fuori dall’Inter e per questo la società bianconera starebbe pensando all’assalto finale.

Mauro Icardi vuole restare all’Inter, ma i nerazzurri non hanno intenzione di tenerlo in rosa per diversi motivi. Al centro di tutto ci sarebbe i rapporti ormai logori tra l’argentino e la società cinese. Adesso bisogna capire se ci sarà uno scontro ad oltranza o in qualche modo si farà per accontentare tutti.

Icardi alla Juventus, i bianconeri restano in corsa

Si è parlato di un certo riavvicinamento tra Icardi e Inter, ma così non è stato. Infatti, sembra proprio che l’argentino e la società nerazzurra siano molto più distanti ogni giorno che passa. Adesso è difficile immaginare cosa accadrà. Il Napoli resta alla finestra, ma anche la Juve, che apprezza il giocatore, in questo momento è bloccata dalle mancate cessioni.

Il 2 settembre è vicino e Icardi ha poco tempo per decidere cosa fare, o rimanere da separato in casa o cercare di convincere l’Inter a cederlo, (lui vorrebbe la Juve, ma con Marotta non sarà semplice. I bianconeri sono stati categorici, Dybala non va a Milano.

