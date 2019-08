Rugani alla Roma, Calciomercato: si tratta ancora, ma…

Rugani alla Roma è una trattativa ancora viva, ancora in piedi. Sembrava tutto chiuso, ma nelle ultime ore i giallorossi sembrano aver accellerato le operazioni anche se ci sono alcuni ostacoli.

La Roma vuole Daniele Rugani. Domani ci sara in programma un nuovo incontro tra l’agente del calciatore e la società giallorossa ma l’accordo tra le due parti sembra essere l’ultimo problema di questa trattativa.

Rugani alla Roma, i giallorossi accellerano

La società giallorossa non molla Rugani, non demorde e cerca di accellerare per chiudere una trattativa importante per portare nella capitale un difensore che sarebbe fondamentale dopo la partenza del greco Manolas. Petrachi avrebbe ricevuto l’ok del difensore e del suo agente, ma adesso bisogna trovare l’accordo con la Juventus.

Infatti sembra esserci un’importante distanza tra la valutazione della Roma e i bianconeri che chiedono 20 milioni più i giovani Celar e Riccardi. La Roma vuole abbassare sensibilmente la richiesta anche perché la prima scelta di Fonseca resta Lovren, centrale del Liverpool.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK