Lo scambio Emre Can Rakitic tra Juventus e Barcellona è una pista calda di calciomercato: le ultime notizie parlano di una situazione in divenire.

Arrivano notizie incoraggianti per quanto riguarda lo scambio tra Emre Can e Rakitic tra Juventus e Barcellona. Le ultime news di calciomercato parlano di una situazione in divenire ed il motivo è presto detto: entrambi sono finiti in fondo alle gerarchie dei rispettivi allenatori, con Sarri e Valverde che non li considerano centrali nei loro progetti.

Scambio Emre Can Rakitic, Calciomercato Juventus: le cifre

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport si è parlato di cifre relative a questo scambio, che si aggirerebbero intorno ai 40 milioni di euro: questa è la cifra con cui vengono valutati entrambi i centrocampisti, il he permetterebbe di compiere enormi plusvalenze ad entrambi i club.

Da una parte, infatti, i bianconeri guadagnerebbero molto da questa operazione proprio per il fatto che il ragazzo è arrivato a parametro zero l’estate scorsa, mentre per quanto riguarda il fenomeno blaugrana, considerando gli ammortamenti, andrebbe a compiere plusvalenza nel caso in cui si riuscisse a cedere.

Insomma, la situazione è in divenire e ci potrebbero essere sviluppi davvero interessanti nelle prossime ore, ma lo scambio Emre Can Rakitic tra Juve e Barcellona potrebbe davvero far felici entrambi i club.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK