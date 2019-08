Infortunio Higuain, Juventus: le condizioni del Pipita

L’infortunio Higuain in casa Juventus non sembra destare particolari preoccupazioni. L’argentino durante la sfida con il Parma ha subito una botta con una conseguente distorsione.

Contro il Napoli tutti danno proprio l’attaccante di ritorno dal Chelsea come titolare al centro dell’attacco con ai lati Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Bisogna valutare le condizioni fisiche dell’argentino che però si è allenato regolarmente alla Continassa.

Infortunio Higuian, contro il Napoli ci sarà

Sabato sarà un giorno speciale per Gonzalo Higuain, ritrova il “suo” Napoli e lo fa dopo essersi preso con la forza la maglia da titolare contro il Parma. Grande gara per lui, autore di una partita fatta di sacrificio e gioco per la squadra. E’ vero, è mancato il gol, ma chissà se questo può arrivare proprio contro gli azzurri.

Naturalmente lo sperano tutti i tifosi bianconeri convinti che possa essere lui il vero acquisto di questo mercato estivo. L’attaccante che si cerca è già in casa, probabilmente è proprio così. Ronaldo ha la spalla giusta per dare il massimo e Gonzalo è pronto a riprendersi il suo posto nella Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK