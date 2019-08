Calciomercato Juventus: cessione in attacco! Calciatore ai saluti

Calciomercato Juventus: Fabio Paratici è pronto a salutare un attaccante che lascerà definitivamente i bianconeri a titolo definitivo. Calciatore ai saluti.

Si smuove finalmente il calciomercato in uscita della Juventus, almeno per quanto riguarda le operazioni minori: dopo Matheus Pereira, anche Stephy Mavididi si trasferirà al Dijon. L’attaccante classe 1998, arrivato un anno fa dall’Arsenal a parametro zero, dopo un’annata buona tra le fila della Juve Under 23, lascerà l’Italia per trasferirsi in Francia.

Calciomercato Juventus: altro attaccante ai saluti

Il ragazzo, che si è aggregato per un periodo alla prima squadra durante la tournée estiva dei bianconeri, l’anno scorso ha messo a segno 6 reti con la seconda squadra dei bianconeri militante in Serie C, ma ha avuto anche la fortuna di poter esordire in Serie A sotto l’egida di Massimiliano Allegri.

Per lui adesso, come per Pereira, il futuro sarà al Dijon, in Francia, dove potrà proseguire la sua crescita con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Riuscirà un domani a tornare alla base a Torino? Staremo a vedere, noi glielo auguriamo.

