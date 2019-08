Dramma per Luis Enrique, è morta la piccola Xana, di soli 9 anni. Un lutto che sconvolge la famiglia dell’ex allenatore del Barcellona e della Roma.

La piccola Xana lottava da qualche mese con un brutto tumore osseo. Malattia che ha fatto allontanare Luis Enrique dal mondo del calcio, ricordiamo le dimissioni a giugno da allenatore della Nazionale Spagnola.

Lutto per Luis Enrique, muore la figlia di 9 anni

La figlia di Luis Enrique non ce l’ha fatta, ha lottato per cinque mesi, ma all’età di 9 anni si è spenta. La piccola Xana è stata vittima di un tumore osseo che l’ha strappata dall’affetto dei suoi cari dopo mesi di battaglie mediche e terapeutiche. A renderlo noto è lo stesso Luis Enrique tramite una nota pubblicata sul proprio profilo twitter. “Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia”.

Cordoglio nel mondo del calcio spagnolo e non solo per Luis Enrique e tutta la famiglia dell’ex tecnico del Barca. Una notizia devastante che ha emozionato tutti. La redazione di JuveLive.it si unisce, umilmente, al cordoglio della famiglia, ricordando la piccola Xana.

