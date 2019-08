Calciomercato Juventus: maxi plusvalenza, giocatore ai saluti

Un centrocampista della Juventus è ai saluti: i bianconeri sono pronti a fare una maxi plusvalenza con lui e per questo motivo Paratici affonda il colpo.

Potrebbe già dire addio alla Juventus dopo un solo anno di permanenza fatto di discrete prestazioni, ma è innegabile che da lui ci si aspettava qualcosa in più. Emre Can potrebbe già salutare i bianconeri dopo una stagione, ma i bianconeri potrebbero, con la sua cessione, fare una ricca plusvalenza: il Barcellona sembra essere la pista più calda e molto gradita al giocatore, ma non è l’unica.

Calciomercato Juventus: Emre Can, tre club su di lui

Oltre ai blaugrana, che qualche settimana fa aveva fatto un sondaggio informale per portarlo in catalogna e capire quali sono al momento i margini di manovra, ci sono altre due formazioni, veri e propri top club, interessati al centrocampista turco classe 1994 ex Liverpool.

Stiamo parlando del Psg, con la Vecchia Signora che tiene calda la pista nella speranza di poter riaprire l’affare legato a Neymar; il terzo ed ultimo nome è quello del Bayern Monaco, con Kovac che è un suo grande estimatore e sarebbe pronto anche a versare 40 milioni di euro nelle casse della società di Corso Galileo Ferraris.

Una cifra davvero importante che permetterebbe alla Juve di fare un’enorme plusvalenza visto e considerato che la Vecchia Signora non ha pagato il cartellino del giocatore, che non rientra tra le prime scelte di Maurizio Sarri per questa stagione e per il futuro.

