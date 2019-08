Leonardo Pavoletti si è infortunato, ma i tempi di recupero per l’attaccante del Cagliari sono molto lunghi: la diagnosi per l’attaccante non lascia dubbi.

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Cagliari, con Leonardo Pavoletti che si è rotto il legamento crociato anteriore ed il menisco esterno del ginocchio sinistro: la diagnosi non lascia scampo ed è più grave del previsto. Il giocatore ex Napoli e Genoa si sottoporrà al più presto a nuovi accertamenti e poi effettuerà l’intervento.

Infortunio Pavoletti, Cagliari: diagnosi e tempi di recupero

I tempi di recupero per il bomber dei sardi sono da stimare in circa tre mesi. Il giocatore, che era uscito per infortunio nella sfida contro il Brescia dopo aver effettuato un colpo di testa alla fine del primo tempo, aveva anche provato a tornare in campo ma il dolore era troppo forte.

Sebbene Maran avesse espresso ottimismo alla fine della partita, alla fine la diagnosi si è rivelata più grave del previsto e l’infortunio di Pavoletti lo terrà lontano dal campo per molto tempo.

