Daniele Rugani rischia seriamente di essere “tagliato” dalla lista Champions. La Juventus insieme all’agente del calciatore stanno cercando di venderlo.

Più passa il tempo e maggiore è la possibilità da parte di Daniele Rugani di rimanere in panchina -o in tribuna- per gran parte della stagione alla Juventus. L’acquisto di Demiral di fatto gli ha chiuso tutto lo spazio ed ora il rischio di non essere inserito nella lista della Champions League è davvero altissimo.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: soluzione last minute

Per questo motivo il difensore centrale classe 1994 insieme ai bianconeri ed al suo agente stanno cercando delle soluzioni last minute, anche in prestito, pur di fargli trovare spazio altrove.

La Roma si è ormai totalmente distaccata da lui dopo aver di fatto preso Smalling, per questo motivo si sta cercando una qualsiasi soluzione per l’ex centrale dell’Empoli, anche una squadra di minor spessore mediatico rispetto alla Juve, come riporta il Corriere di Torino.

Al momento, però, non sembrano essercene all’orizzonte ed è un peccato davvero, poiché il talento del ragazzo è fuori discussione. A spaventare, però, è l’ingaggio del ragazzo, oltre alle richieste economiche della Vecchia Signora che, tuttavia, nelle prossime ore potrebbe anche accettare l’idea del prestito.

