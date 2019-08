Esultanza Cristiano Ronaldo, Juventus Napoli: che gioia!

L’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol in Juventus Napoli, partita dominata dai bianconeri. CR7 trova il tris della Vecchia Signora.

Sta succedendo davvero di tutto in questa partita con i bianconeri che hanno calato il tris con Cristiano Ronaldo con un destro davvero potente che non lascia speranze per Meret. La sua esultanza è la classica del portoghese, con un bacio finale dedicato nel finale.

Esultanza Cristiano Ronaldo, Juventus Napoli: gioia per CR7

Un lungo digiuno interrotto per il portoghese che non segnava da ben tre partite di campionato: un lasso di tempo un po’ strano per lui che è abituato a segnare moltissimo dando continuità ai propri gol.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK