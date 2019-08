Probabili formazioni Juventus Napoli, Sarri non ce la fa

Le probabili formazioni di Juventus Napoli sono cambiate un pò di volte negli ultimi tre giorni, vuoi per scelte tecniche ancora da prendere da parte di Sarri, e vuoi per l’infortunio di Chiellini.

Il big match della seconda giornata di campionato vedrà sfidarsi allo Stadium di Torino la Juventus dell’assente tecnico Maurizio Sarri ed il Napoli, vice campione d’Italia di Carlo Ancelotti. Molto presto per definirla una sfida scudetto, ma come giusto sarà una gara utile per avere delle idee sulla stagione delle due compagini.

Juventus Napoli, probabili formazioni: Matuidi dal 1′

Visto l’infortunio di Giorgio Chiellini, per la Juventus e i suoi tifosi ci sarà l’occasione di vedere all’opera il neo acquisto Matthijs De Ligt che deve accelerare il suo processo di ambientamento. Sarri non sarà in panchina e guarderà la partita da un box: “Siamo curiosi di vedere la risposta della squadra di fronte a una sfida così importante – parole di Martusciello – e di fronte a un grande pubblico, alla prima casalinga”.

In attacco confermato il grande ex Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Ronaldo ai suoi lati. A centrocampo spazio al centrocampo storico Matuidi-Pjanic-Khedira. De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra della difesa. In casa Napoli, panchina per il nuovo arrivato Lozano.

Juventus (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Panic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri (in panchina Martusciello)

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Ancelotti

Arbitro: Orsato di Schio

