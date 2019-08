Video Milan Brescia highlights, immagini dei gol e sintesi partita

Video Milan Brescia highlights e gol della partita, posticipo della prima giornata di Serie A. Le immagini e la sintesi dell’incontro.

Clicca qui per i video gol highlights della partita. L’incontro tra i rossoneri di mister Giampaolo ed il Brescia di Corini. Esordio a San Siro per il Milan che cercava riscatto dopo la sconfitta di Udine. Le Rondinelle, invece, vogliono dare continuità alla vittoria, importantissima, di Cagliari. Alla sfida non ci sarà l’ex Mario Balotelli ancora fuori per squalifica. Occhi puntati su Tonali, considerato da tutti, l’erede del maestro Andrea Pirlo.

Video Milan Brescia highlights gol partita: immagini e sintesi

In casa Milan si attende il primo gol di Piatek, a secco anche durante le amichevoli, a centrocampo grande curiosità per Bennacer con Borini e Paquetà in un inedito centrocampo. Con il polacco in attacco ci saranno Castillejo e Suso.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

