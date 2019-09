Colpo Juventus, Calciomercato: sarà lui il centravanti bianconero

Colpo Juventus, il calciomercato ancora deve chiudersi, ma la società bianconera riesce a mettere la parola fine sul ruolo del centravanti, anche se non avrà il numero 9.



Gonzalo Higuain lo ha confermato anche al termine della gara vinta contro il Napoli: “ho sempre voluto la Juventus, sono legato a questa maglia e a questi tifosi” e lo ha dimostrato a più riprese. Dal giorno del suo ritorno dal Chelsea tutto sembra essere cambiato per lui.

Higuain il nuovo attaccante bianconero

Cristiano Ronaldo lo ha considerato un giocatore fondamentale per il suo modo di giocare, e così sembra essere. Sarri lo ha sempre esaltato e Higuain ha risposto alla grande.

Il neo tecnico bianconero, al suo arrivo, aveva fatto capire che erano poche le possibilità di vedere il Pipita in bianconero, ma poi la volontà dell’argentino che voleva fortemente la maglia della Juventus. Due partite giocate da titolare, la prima fatta di sacrificio e di tanto gioco per la squadra, mentre ieri contro la grande ex (Napoli), una partita da grande attaccante, con un gol meraviglioso all’attivo.

