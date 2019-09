Boateng alla Juventus, Calciomercato: ecco il nome nuovo per la difesa

Boateng alla Juventus sembra essere il nome nuovo per la difesa dei bianconeri. Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni al Bayern Monaco per avere il centrale in prestito.

L’infortunio di Giorgio Chiellini ha spiazzato tutti, soprattutto Fabio Paratici che ha dovuto correre ai ripari cercando nuovi profili per accontentare il neo tecnico Maurizio Sarri. E’ vero, ci sarebbero Demiral e Daniele Rugani, ma qualcosa non convince l’ex tecnico del Chelsea.

Boateng alla Juventus, Sarri vuole esperienza

Rugani è sicuramente un ottimo difensore, probabilmente tra i più forti in Italia, ma Sarri, nonostante lo conosca molto bene, non sembra essere convinto della fragilità emotiva che ha mostrato in certe gare, soprattutto a livello internazionale.

Per questo Paratici sta lavorando in queste ultime ore per portare a Torino un giocatore esperto da mettere in rosa. Boateng e Benatia, secondo alcune indiscrezioni sono questi i due nomi più caldi. Ma adesso bisogna capire se c’è il tempo materiale per mettere a segno un ultimo colpo e anche se magari Sarri non voglia provare a puntare su Demiral e Rugani aspettando gennario.

