Diretta Calciomercato Serie A, trattative live: colpo Fiorentina!

Diretta Calciomercato Serie A 2019, ultimo giorno, tutte le trattative live. Manca davvero pochissimo alla chiusura, le ultimissime news e ufficialità.

E’ iniziata l’ultima giornata di calciomercato che seguiremo in diretta live con tutte le principali trattative di Serie A che andranno a chiudere questa sessione estiva 2019. La fatidica porta infatti si chiuderà alle ore 22:00 e c’è davvero tanta carne al fuoco. Juventus, Fiorentina, Milan e Inter su tutte infatti devono assolutamente mettere a segno qualche colpo, sia in entrata sia in uscita.

Calciomercato Juventus: Benatia vicino, Boateng non convince

Un po’ a sorpresa, la Juve molla la pista che porta a Jerome Boateng del Bayern Monaco: i bianconeri infatti non sembrano essere molto convinti della scelta del ragazzo che, al contrario, non rappresenterebbe una garanzia come Mehdi Benatia, che conosce bene la Serie A e rappresenterebbe al meglio il centrale ideale per Sarri.

Calciomercato Napoli: Llorente ufficiale, post lo annuncia De Laurentiis

I partenopei, tramite il profilo Twitter del presidente Aurelio De Laurentiis, hanno ufficializzato l’acquisto di Fernando Llorente, attaccante boa che era rimasto svincolato e che si accasa così in terra azzurra dopo l’esperienza alla Juventus di qualche anno fa. Il suo arrivo apre alla cessione di Milik?

Calciomercato Fiorentina: Pedro in Italia, assalto a Oudin

Dopo l’accelerazione della giornata di ieri, Pedro è sbarcato in Italia ed è un nuovo giocatore dei Viola, che adesso potranno lavorare sull’ultimo colpo per chiudere con i botti veri quest’annata: stiamo parlando di Rémi Oudin, esterno d’attacco di proprietà del Reims.

Calciomercato Roma: Preso Kalinic, Mkhitaryan vicino

Dopo aver di fatto reso ufficiale l’acquisto di Nikola Kalinic dall’Atletico Madrid, dove nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche, i giallorossi stanno per acquistare in prestito anche un altro giocatore, un vero e proprio top player: Mkhitaryan.

Il trequartista armeno è in uscita dai Gunners e sta per rinforzare la compagine di Fonseca. Intanto Schick fa i bagagli: andrà al Lipsia.

Calciomercato Atalanta: Kjaer ufficiale, Skrtel rescinde

L’Atalanta ha di fatto ufficializzato il nuovo acqusto Simon Kjaer, difensore centrale con un passato anche tra le fila di Roma e Palermo che prenderà il posto di Skrtel, che dopo pochissime settimane ha già rescisso il proprio contratto a causa di enormi problemi fisici che non gli permetterebbero di ritornare in forma in tempi brevi.

Il centrale danese, classe 1989, arriva dal Siviglia dove ha trascorso le ultime due stagioni in cui ha collezionato circa 25 presenze per annata.

Calciomercato Inter: Icardi al Psg, ci siamo

Mauro Icardi sta per laciare l’inter ed approdare al Psg. Ieri sera era trapelata un’indiscrezione secondo la quale prima di poter essere ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto altrove, il ragazzo avrebbe dovuto rinnovare per un altro anno il proprio contratto.

A rivelarlo era stato Beppe Marotta e la sensazione era che anche la stessa Wanda Nara avesse accettato il fatto che il marito attaccante potesse partire, come dichiarato alla fine di Tiki Taka dove ha confessato che ci sono un paio di top club interessati.

I nerazzurri stanno trattando con il Paris Saint-Germain per cedere l’argentino, che ormai in nerazzurro ha le ore contate.

