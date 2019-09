Icardi al Psg, Calciomercato: l’attaccante ha firmato!

Mauro Icardi è il nuovo attaccante del Paris Saint Germain. La notizia è arrivata pochi minuti fa ed è stata confermata dal sito ufficiale nerazzurro.

L’attaccante argentino, ha raggiunto l’accordo ufficiale con i francesi, dopo qualche ora di trattativa. L’Inter riesce a “togliere” dalla rosa uno dei giocatori più spinosi degli ultimi mesi, dandolo in prestito al Psg.

Icardi in prestito al Paris Saint Germain, è ufficiale!

Mauro Icardi è riuscito a trovare squadra a pochi minuti dalla fine del calciomercato estivo. Il Paris Saint Germain ha messo a segno un grandissimo colpo per l’attacco parigino che ora avrà nel suo organico giocatori del calibro di Neymar, Cavani, Mbappè e appunto Icardi.

Gli infortuni di Mbappè e Cavani hanno spinto i francesi a cercare un’attaccante di livello per sopperire a questa parziale emergenza in attacco. Resta il fatto che l’Inter è riuscita ad accontentare il centravanti e soprattutto la moglie/agente Wanda Nara, che festeggia il passaggio del compagno al PSG dove guadagnerà 8,5 milioni per un anno di contratto, più di quello che stava attualmente guadagnando all’Inter. Un affare per tutti, insomma.

