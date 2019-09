La Juve è fatta, i bianconeri hanno chiuso dunque la sessione di calciomercato senza un ulteriore colpo di mercato. In tanti, dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini si aspettavano qualcosa, ma così non è stato.

Il grave infortunio di Giorgio Chiellini non ha modificato i piani della Juventus per il reparto difensivo. I bianconeri hanno deciso di non cambiare nulla tenendo in rosa Daniele Rugani, rifiutando l’ultimo assalto del Psg per il centrale ex Empoli.

e dando fiducia a tutti i difensori in rosa. Una scelta che smorza definitivamente le voci relative ad alcuni sondaggi di Paratici per Jerome Boateng del Bayern Monaco e Medhi Benatia, pronto a tornare a Torino.