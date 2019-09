Matuidi ha rifiutato il Barca, Calciomercato: il francese ha detto no

Blaise Matuidi ha rifiutato il possibile passaggio al Barcellona. Il francese avrebbe ricevuto attenzioni da parte dei blaugrana e non solo nelle ultime settimane, ma ha scelto di restare a Torino.

Il centrocampista della Juventus è stato più volte messo sul mercato, soprattutto da giornalisti e da qualche dirigente, ma forse Sarri ha avuto le idee chiare dal primo giorno, i “vecchi” non si toccano e così è stato.

Matuidi resta alla Juventus, rifiutato il Barca

Matuidi e Khedira erano i primi due nomi, insieme a Mandzukic, dei giocatori che avrebbero dovuto lasciare la Juventus. Ma tutto, nel giro di qualche settimana, è cambiato. Il francese si è preso la maglia da titolare con prestazioni maiuscole, così come il tedesco, incoronato da Sarri come il vero regista del centrocampo.

La partita con il Napoli, soprattutto, ha messo in evidenza la duttilità a centrocampo del francese che è stato bravo a mettere muscoli e dare atleticità e dinamismo alla zona mediana del campo. Per molti, lui e Sami, sono da considerarsi come due nuovi acquisti in una zona del campo molto delicata.

