Juventus lista Champions 2019 2020: tre top player verso l’esclusione

Juventus, lista Champions 2019 2019, tre top player che fino all’anno scorso erano centrali nel progetto bianconero verso una clamorosa esclusione.

Il calciomercato estivo è terminato senza particolari botti da parte della Juventus: ora è tempo di pensare alla lista Champions 2019 2020 da consegnare alla UEFA entro le 24 di oggi. Ci sono parecchi problemi per i bianconeri che rischiano sempre più seriamente di dover rinunciare ad almeno tre top player. Il motivo? Prettamente burocratico.

Lista Champions Juventus 2019 2020: tre top player esclusi

Come sappiamo, da qualche anno a questa parte, nella Lista A, tra i 25 nomi da inserire, ci devono essere necessariamente almeno quattro giocatori che devono essere stati formati nel club, cresciuti nel proprio settore giovanile.

Al momento tuttavia soltanto Pinsoglio ha questi requisiti se andiamo ad osservare i giocatori presenti in rosa. Per questo motivo il rischio è quello di avere una rosa ridotta e, di conseguenza, qualche big dovrà rimanere fuori.

Il primo della lista è chiaramente Mattia Perin, che non è riuscito a trovare una nuova squadra in cui andare a giocare dopo i problemi fisici riscontrati durante le visite mediche con il Benfica.

Il secondo è Giorgio Chiellini, che sarà tagliato almeno dalla fase a gironi per il suo grave infortunio che lo terrà fuori per parecchi mesi: se i bianconeri avanzeranno nella competizione, verrà reintegrato.

Se da una parte Pjaca è ormai sicuro di essere out, a centrocampo c’è un ballottaggio tra Emre Can e Ramsey per un posto in mediana: il secondo sembrerebbe favorito, ma i suoi continui problemi fisici preoccupano e non poco Maurizio Sarri che potrebbe preferirgli la garanzia del turco.

Infine in avanti c’è aria di esclusione per Mario Mandzukic, con il croato che, come Perin, non è riuscito a trovare una nuova sistemazione e rischia seriamente di passare una stagione in panchina.

