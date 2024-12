Vigilia di fuoco contro la Juventus: processo e ‘sentenza’ choc

Vigilia di fuoco per la partita contro la Juventus. Un processo con ‘sentenza’ choc: ecco di cosa si tratta in dettaglio.

Il Manchester City potrebbe conoscere il suo destino legale entro la fine di gennaio 2024 in merito alle accuse di presunte violazioni delle regole del campionato inglese. Tuttavia, secondo esperti legali, qualsiasi appello del club potrebbe trascinarsi fino alla stagione successiva, lasciando ancora in sospeso il futuro sportivo e finanziario della squadra.

Il caso riguarda oltre 130 presunte violazioni delle norme della Premier League, avvenute nell’arco di 14 anni, tra il 2009 e il 2023.

Manchester City, verdetto atteso già per gennaio

Le accuse includono: Dati finanziari incompleti o inesatti: relativi a stipendi di giocatori e allenatori, tra cui quelli di Roberto Mancini e Yaya Touré. Mancanza di trasparenza: su compensi e transazioni finanziarie legate a parti associate al club. Ostruzionismo: durante le indagini, con il club accusato di non aver fornito i documenti richiesti per cinque stagioni consecutive. Il procedimento è stato avviato nel febbraio 2023, ma alcune discrepanze iniziali hanno portato a un aumento delle violazioni contestate, passate da 115 a 130, come scrivono dal portale ‘thetimes’.

Secondo una fonte legale citata dal Times, il collegio di tre membri incaricato del caso sta lavorando per emettere un verdetto entro gennaio. Tuttavia, la complessità del dossier e l’elevato numero di accuse potrebbero causare un ritardo.

Se il Manchester City dovesse essere giudicato colpevole, le sanzioni potrebbero variare da: Detrazione di punti, come già avvenuto per l’Everton, inizialmente penalizzato di dieci punti poi ridotti in appello. Retrocessione, una possibilità più remota ma non esclusa in caso di colpevolezza per le accuse più gravi. In caso di penalità, il club è quasi certo di presentare ricorso, che potrebbe richiedere tra sei e otto mesi. Se così fosse, l’esito finale si avrebbe solo nella stagione 2024/2025, con eventuali sanzioni sospese nel frattempo. L’indagine della Premier League contro il Manchester City, durata oltre cinque anni, è una delle più costose nella storia del campionato. Si stima che la lega abbia già speso oltre 48 milioni di sterline in spese legali nella sola stagione 2022/2023, con una parte significativa attribuibile a questo caso.