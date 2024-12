Un angelo biondo alla Juventus: blitz a suon di gol

Un angelo biondo alla Juventus. Adesso potrebbe già esserci il blitz. Ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus è attivamente sul mercato per il prossimo gennaio, con priorità dichiarata al rafforzamento del reparto difensivo. Tuttavia, le difficoltà in attacco stanno spingendo il club a valutare anche l’acquisto di un vice-Dusan Vlahovic, in attesa del pieno recupero di Arek Milik. Come riportato da Calciomercato.com, tra i nomi sul tavolo figura Niclas Füllkrug, attaccante del West Ham, che si è proposto ai bianconeri per rilanciare la sua carriera.

Thiago Motta, consapevole dell’importanza di una solida retroguardia, ha richiesto due difensori per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Nonostante le problematiche evidenti in zona gol, troppo pochi per com’è abituata di solito la Juventus, la priorità, nonostante tutto, resta la difesa. Cristiano Giuntoli, però, non sta trascurando le esigenze offensive e lavora anche a un’alternativa valida a Vlahovic per dare maggiore profondità al reparto avanzato.

Arriva il vice Vlahovic: Giuntoli ha diverse opzioni

La Juventus continua a monitorare diversi profili per il ruolo di vice-Vlahovic: Lorenzo Lucca (Udinese): il giovane attaccante italiano piace molto ai bianconeri, ma l’Udinese non sembra disposta a cederlo a gennaio. Liam Delap (Ipswich): il talento inglese, autore di 6 gol e 1 assist in Premier League, è un obiettivo complicato. Dopo essere stato acquistato per 15 milioni di sterline dal Manchester City, il suo valore è aumentato, rendendo difficile una trattativa a breve termine. Casper Tengstedt (Verona): il danese, in prestito dal Benfica, ha iniziato bene la stagione con 5 gol. La Juventus lo tiene sotto osservazione come possibile rinforzo low-cost.

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1992, ha vissuto una stagione difficile al West Ham dopo il trasferimento dal Borussia Dortmund per 26 milioni di euro più 4 di bonus. Il rapporto complicato con il tecnico e il poco spazio trovato in campo hanno portato il giocatore a perdere anche la titolarità nella Nazionale tedesca.

Secondo quanto riportato, l’agenzia del calciatore, Roof, sta cercando una nuova destinazione per gennaio, individuando nella Juventus una soluzione ideale. La proposta, basata su un prestito con diritto di riscatto, è stata sottoposta a Cristiano Giuntoli. La Juventus ha preso tempo, ma il 31enne sarebbe entusiasta di un trasferimento a Torino, dove potrebbe rilanciare la sua carriera.