Giuntoli sfida Marotta per il bomber. Ma servono 30 milioni

La Juventus si è messa a caccia di un bomber affidabile. Giuntoli pronto a sfidare Marotta: per il colpo sono necessari 30 milioni.

E’ a caccia di occasioni la Juventus, al lavoro per regalare a Thiago Motta un centravanti durante la sessione invernale del mercato. Sfumate le piste relative a Jonathan David e Arnaud Kalimuendo, ora il mirino risulta puntato su Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny. Già scattate, inoltre, le riflessioni riguardanti la prossima estate: Dusan Vlahovic, infatti, ha un futuro tutto da scrivere ed in caso di divorzio il club sarà chiamato a portare a Torino un adeguato sostituto.

Diversi i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, rimasto letteralmente stregato da Santiago Castro del Bologna. Il 20enne è stato tra i migliori in campo nel match di sabato pomeriggio che ha visto in campo proprio i bianconeri ed i felsinei: splendido, in tal senso, l’assist di tacco che ha eluso l’intervento in anticipo di Federico Gatti e mandato in porta Tommaso Pobega. Un’intuizione geniale che ha confermato, una volta di più, il grande valore dell’argentino, ormai divenuto il principale terminale offensivo della squadra di Vincenzo Italiano.

Qualità ma anche quantità. Il classe 2004, in 20 apparizioni complessive, ha infatti totalizzato 5 reti e 6 passaggi vincenti. Numeri importanti, non comuni per un giocatore della sua età. Ecco perché Giuntoli ha deciso di iscriversi alla lista, ritenendolo un ottimo innesto da consegnare a Motta. Il quale, dal canto suo, apprezza molto le doti di Castro in fase di costruzione della manovra. Centrare l’obiettivo, per la Vecchia Signora, non si preannuncia però affatto facile.

Mercato Juventus, Giuntoli si muove: ecco il bomber da 30 milioni

Il centravanti, ad esempio, piace pure all’Inter che, al termine dell’attuale stagione, saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. L’austriaco e l’ex Lazio sono in scadenza ed il loro rinnovo non rientra nei piani del presidente Giuseppe Marotta, pronto ad utilizzare le risorse risparmiate tramite il taglio dei due stipendi per finanziare l’acquisto di Castro. Il Bologna, inoltre, non ha necessità di fare cassa: pertanto, in virtù anche di un contratto in vigore fino al 2028, lo venderà soltanto alle proprie condizioni economiche con l’obiettivo di iscrivere a bilancio una plusvalenza mostre (lo scorso gennaio era costato 13 milioni).

Il prezzo del cartellino, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, si aggira sui 30 milioni tuttavia i rossoblù contano di incassare una cifra ancora più alta. Ennesimo duello tra la Juve e l’Inter: Giuntoli e Marotta hanno messo nel mirino Castro.