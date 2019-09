Rakitic voleva la Juve, Calciomercato: il croato stizzito con il Barca

Rakitic voleva la Juventus e la voleva fortemente. Le indiscrezioni che arrivavano dalla Spagna sono state tante e portavano a pensare che il croato sarebbe diventato un centrocampista bianconero.

Qualcosa però è andato storto, un mancato accordo tra Juventus e Barcellona non ha fatto concludere un affare che avrebbe reso felice il centrocampista vice campione del mondo con la maglia della Croazia.

Rakitic voleva la Juventus, il croato è deluso

Ivan Rakitic come è stato già detto è stato vicinissimo dal vestire la maglia bianconera della Juventus. Le indiscrezioni italiane parlano di un mancato accordo tra Juve e Barça a causa della volontà del club bianconero di voler avere un conguaglio di 20 milioni con Bernardeschi in blaugrana.

Dalla Spagna si dice tutt’altro. Quim Domenech, giornalista spagnolo avrebbe tuonato: Rakitic era realmente a un passo dalla Juventus! Un retroscena che è stato confermato anche da un amico del croato, Cristbal Soria: “Ivan è stato sconvolto fino a ieri. Il giocatore non si sentiva bene nel ruolo di pedina di scambio e nello scoprirlo dalla stampa, poiché il club non gli comunicava nulla. L’offerta della Juve era arrivata, c’era un accordo totalmente chiuso con la Juve, ma non tra i club che non si sono accordati“.

