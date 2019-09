Esclusione Emre Can, Juventus: i tifosi attaccano Sarri

L’esclusione di Emre Can dalla lista Champions League ha fatto molto più clamore di quanto se ne potesse aspettare. E’ passata in sordina quella di Mandzukic, ma per i tedesco i tifosi hanno criticato Sarri ed il suo staff.

Emre Can non disputerà la fase a gironi della prossima Champions League, una scelta per certi versi obbligata da parte di mister Sarri che si ritrova una rosa folta e piena di grandissimi nomi a centrocampo.

Emre Can fuori dalla Champions, i tifosi non ci stanno

Maurizio Sarri doveva scegliere, doveva stilare una lista da consegnare alla UEFA in vista della prossima Champions League. Lo ha dovuto fare con molte difficoltà. In difesa è stato “aiutato” dall’infortunio di Giorgio Chiellini che si è autoescluso favorendo inserimento di Rugani, a centrocampo e in attacco i veri dubbi.

Davanti, Ronaldo e Dybala erano certi di essere in lista, mentre uno tra Mandzukic e Higuain erano in forte dubbio. L’ottimo inizio di stagione del Pipita ha fatto scegliere l’argentino, lasciando fuori il croato vice campione del mondo. A centrocampo tanti, troppi nomi. Khedira e Matuidi erano stati inseriti nella lista dei partenti, ed invece nel giro di qualche settimana tutto è cambiato. Non solo non sono partiti, ma hanno “fatto fuori” Emre Can dalla lista Champions. I tifosi bianconeri non hanno preso molto bene la scelta dell’ex tecnico del Chelsea. Il tedesco, soprattutto dopo la super sfida con l’Atletico Madrid è diventato uno dei beniamini dei supporters juventini e questo non ha fatto andare gli la decisione presa nella serata di ieri.

