Icardi al Psg è un affare di calciomercato ormai ufficiale, ma oggi spunta un clamoroso retroscena: è stata tutta “colpa” della Juventus. Il racconto.

Clamoroso retroscena di calciomercato quello che riporta quest’oggi la Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa che ha portato Mauro Icardi al Psg: di mezzo ci sarebbe infatti proprio la Juventus, la quale indirettamente avrebbe permesso alla trattativa di compiere un’accelerazione importante e fondamentale per la buona riuscita dell’affare. Il retroscena di mercato, ecco cos’è successo tra l’argentino, i bianconeri, l’Inter ed il club campione di Francia.

Icardi al Psg, Calciomercato: retroscena Juventus

Durante gli ultimi giorni della sessione estiva infatti ci sarebbero stati dei contatti con la Juve, in particolar modo tra Fabio Paratici e lo stesso Beppe Marotta.

Il dirigente della Vecchia Signora avrebbe comunicato tramite un messaggio che la società di Corso Galileo Ferraris, dal momento che non è riuscita a piazzare tutti gli esuberi, si sarebbe tirata fuori dalla corsa per accaparrarsi l’argentino classe 1993.

Questa mossa, molto corretta da parte dell’uomo mercato di Andrea Agnelli, ha permesso alla trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain di decollare, subendo una vera e propria accelerazione definitiva.

Paratici inoltre avrebbe spiegato anche a Wanda Nara, moglie ed agente del ragazzo, che non sussistevano le condizioni economiche per poter sostenere questo acquisto da parte della Juve, motivo per il quale alla fine Icardi al Psg è diventato ufficiale, dopo aver scartato altre piste estere come il Monaco ed Atletico Madrid.

