Guai in vista per l’ex obiettivo della Juventus Jerome Boateng. Sul difensore centrale del Bayern Monaco arrivano accuse pesantissime.

Nuovi guai in vista dal punto di vista della legge per Jerome Boateng. Il difensore centrale del Bayern Monaco, che è stato molto vicino alla Juventus in quest’ultima sessione di calciomercato estiva, è stato accusato da parte della sua ex ragazza di violenza domestica: adesso è tutto ufficiale, dopo che le indagini erano iniziate nell’autunno del 2018.

Jerome Boateng violenza domestica: accuse all’ex obiettivo della Juventus

La ragazza, con cui il calciatore ha avuto una relazione di oltre 10 anni e dal cui amore sono nate due figlie, l’ha accusato ormai tanto tempo fa ma la procedura non è ancora scattata dal momento che la Procura sta indagando anche su un altro incidente domestico avvenuto circa due settimane fa, anche se le indagini si stanno concentrando principalmente su altri due episodi del passato.

I legali dell’avvocato hanno dichiarato tuttavia che questa è una vicenda privata e che tutte queste accuse sono state fatte da parte terze e che, oltretutto, non erano nemmeno protette. Insomma, l’ex obiettivo di calciomercato della Juventus non se la sta passando bene.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK