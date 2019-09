Sarri è tornato, Juventus: il mister ha diretto l’allenamento

Sarri è tornato, o quasi. Infatti, oggi è stato fatto il primo passo verso il definitivo ritorno sulla panchina. una partenza con handicap per l’ex tecnico del Chelsea che a causa della polmonite è rimasto fuori. A distanza di tre settimane dal malore accusato Maurizio Sarri è tornato a dirigere, anche se solo in parte. Il tecnico bianconero, reduce dalla polmonite oggi era presente alla Continassa non solo per un briefing con i suoi collaboratori, ma anche per dirigere la squadra in campo. Sarri torna ad allenare la squadra

Oggi Maurizio Sarri ci ha provato, è tornato in campo e alla Continassa ha guidato parte dell’allenamento. A comunicarlo è stata la società sul sito ufficiale: “Oggi il gruppo dei bianconeri, al netto di chi è al lavoro con le rispettive Nazionali, è tornato ad allenarsi alla Continassa – si legge nella nota -. Dopo i tre giorni di pausa in seguito alla vittoria contro il Napoli, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio. Gonzalo Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo venerdì, avendo usufruito di due giorni supplementari di riposo concessi da Maurizio Sarri. Il Mister bianconero, in ripresa, ha diretto parzialmente la seduta di allenamento”.

Un ritorno importante per lui e per la squadra, naturlamente tutti sperano di poterlo rivedere in gran forma seduto sulla sua panchina a dirigere la sua nuova squadra: la Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK