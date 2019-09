Calciomercato Juventus, tre parametro zero dallo United

Il calciomercato Juventus non è chiuso del tutto, i bianconeri continuano a lavorarci anche se sottotraccia. Ovviamente si parla della prossima stagione con diversi colpi a zero che si possono mettere a segno.

Secondo quanto riportato dal Mirror i bianconeri sarebbero pronti a contattare tre calciatori del Manchester United. Tre ragazzi in grado di dare una mano alla crescita tecnica della rosa e che piacciono molto a Maurizio Sarri. Si tratta ovviamente di tre calciatori in scadenza che da gennaio si potranno prendere a zero e che non hanno intenzione di rinnovare il loro accordo con i Red Devils.

Calciomercato Juventus, tre parametro zero in arrivo

In cima alla lista c’è sicuramente Nemanja Matic, vecchio pallino di Massimiliano Allegri fu a un passo dalla Juventus quando lasciò il Chelsea per i diavoli rossi. Giocatore di sostanza, qualità e quantità potrebbe giocare da mezzala sinistra dando il peso specifico che manca da un po’.

Il secondo è il portiere David De Gea, che sembrava destinato al Real Madrid ma che alla fine non ha mai lasciato la Premier League. Difficile capire questo acquisto anche perché lo spagnolo non accetterebbe mai la panchina. E allora diventa sempre più possibile l’addio di Szczesny sempre se questo affare si concretizzerà.

Infine c’è il difensore ivoriano Eric Bailly che potrebbe rinvigorire la difesa e formare una bella coppia insieme a Matthijs De Ligt. Inoltre ringiovanirebbe non poco il reparto visto che è un classe 1994 che ha compiuto da 4 mesi 25 anni. Sarebbe un colpo sicuramente importante a parametro zero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK