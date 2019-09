Figlio Cafù morto, il calcio è in lutto per quanto accaduto all’ex giocatore di Milan e Roma. Una notizia che sconvolge la mattinata del calcio italiano.

Il figlio di Cafù è morto. Un dolore immenso per il calcio italiano che lo aveva accolto con grande affetto. Danilo Moraes aveva 30 anni e si è spento a causa di un infarto. La notizia è stata raccontata da Globoesporte. Il malore è arrivato quando il ragazzo stava giocando nella casa di famiglia di Barueri.

Figlio Cafù morto, Danilo si è spento durante una partita

Era impegnato in una partitella in casa, niente di che, ma il malore è stato fatale. Paulo Sergio ha spiegato come dopo una decina minuti il ragazzo sia stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Una corsa però inutile perché non è stato possibile rianimarlo.

I messaggi di cordoglio sui social network sono arrivati un po’ da tutte le persone che circondavano questo mondo. Così il ragazzo è stato ricordato per quello che era, cioè una persona semplice di buona famiglia e con un grande talento sia umano che professionale.

