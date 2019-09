Daniele Rugani era considerato un esubero alla Juventus ma adesso Maurizio Sarri potrebbe essere costretto a rivalutarlo: lo scenario sorprende tutti.

Daniele Rugani era ormai ad un passo dalla cessione quest’estate ma alla fine non se n’è fatto più nulla ed il giocatore è rimasto alla Juventus. Sicuramente l’infortunio di Giorgio Chiellini ha influito e non poco nella decisione finale della società, tuttavia adesso per lui il futuro potrebbe cambiare: Maurizio Sarri potrebbe rivalutarlo e concedergli molto spazio.

Juventus, Rugani rientra nel progetto? Sarri ci pensa

Oltre a Bonucci e De Ligt, che saranno indiscutibilmente i difensori centrali titolari, ci sarà una vera e propria bagarre per il loro primo sostituto.

A darsi battaglia -calcisticamente parlando- ci sono Demiral e lo stesso Rugani, che è balzato incredibilmente al centro del progetto, passando da pesante esubero ad elemento fondamentale della rosa per dare a Sarri un’ampia scelta nel reparto.

Insomma, per lui il minutaggio nel corso della stagione è destinato ad aumentare non solo in campionato e Coppa Italia, ma anche in Champions League dove, lo ricordiamo, il ragazzo è stato inserito nella lista a differenza di Emre Can e Mandzukic.

Il tecnico dei bianconeri, suo grande estimatore già ai tempi dell’Empoli, adesso sarà “costretto” a rivalutare il suo ruolo all’interno del progetto della Juve. Quale sarà il suo futuro?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK